El Consell Econòmic i Social aprova 4.900 autoritzacions temporals per aquest hivern

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Econòmic i Social ha aprovat aquest matí les quotes per a la temporada d'hivern i s'ha xifrat en 4.900 autoritzacions, prorrogables en un 30% en cas d'esgotar-se. Tanmateix, les quotes d'accés a les autoritzacions de residència se situen en 900, també ampliables. Novament, entre els agents econòmics i la CEA les sensacions després de la reunió són diferents. Per una banda, la CEA es mostra d'acord amb la xifra malgrat ser lleugerament inferior a l'any anterior –4.900 enfront de les 5.400 anteriors– i al·leguen que "són molt necessàries", ha dit el president de la patronal, Gerard Cadena. Per a Cadena, "si no s'aprovessin, la temporada d'esquí i hivern es ressentiria". Per altra banda, el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, s'ha manifestat contrari a la xifra i la mesura i creu que "s'ha d'aturar l'arribada de treballadors amb aquestes condicions". "Primer s'han de solucionar els problemes interns i després parlar de quotes", ha dit Ubach. Un posicionament que dista del de l'altre gran sindicat, el SEP, i que ha fet que en aquesta reunió no hagin anat junts, del qual Ubach n'ha reconegut el "debilitament" de la postura de la classe treballadora.

No obstant això, un dels punts que no s'ha comentat és el de l'augment del salari mínim. En aquest sentit, la ministra de presidència, economia i habitatge, Conxita Marsol, ha cridat les parts a arribar a un acord abans de l'actuació de l'executiu. La CEA confia en què, gràcies a la menor inflació, "segurament" es pugui arribar a un acord, mentre que Ubach defensa que serà, altra vegada, una situació complicada.