La campanya del ‘sí’ se centrarà en seguretat, fiscalitat i sobirania

El Govern ja té sobre la taula l’estudi que ha elaborat l’empresa AMT sobre l’estratègia de comunicació que s’ha de seguir en la campanya per al referèndum vinculant sobre l’acord d’associació amb la UE. L’agència contractada per a aquest assessorament ha presentat un document on analitza els arguments que faran servir els partidaris del no i com s’ha de fer arribar el missatge a la ciutadania sobre les aportacions positives d’aquesta nova relació amb Europa.