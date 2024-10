Una baralla a un centre comercial de Sant Julià acaba amb tres detinguts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres implicats en una baralla a un centre comercial de Sant Julià de Lòria va acabar amb la intervenció de la policia, que va haver d'actuar per evitar la batussa i es va endur tres turistes, de 22, 29 i 39 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, segons el comunicat emès per la policia aquest matí.

La discussió, que va tenir lloc dissabte al vespre i que van iniciar els dos germans de 22 i 39 anys, contra l'altre implicat, va començar al passadís on es troben les caixes registradores, i va continuar a l'exterior del centre comercial fins arribar a la carretera general 1. L'home de 29 anys va patir una agressió física més contundent, per la qual va haver de ser traslladat a l'hospital per tractar les seves ferides, i després va ser detingut. Els dos familiars van ser arrestats al mateix centre comercial, tot i que també van ser atesos al centre hospitalari per avaluar l'abast de les seves lesions.