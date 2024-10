Arrestat un conductor per provocar un accident i donar 1,84 d'alcoholèmia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor ebri va envestir un taxi mentre circulava sota els efectes de l'alcohol la matinada de dissabte. L'home, de 36 anys, va provocar danys materials contra l'altre vehicle, mentre circulava per la carretera de l'Obac, a Escaldes. Un cop detingut per aquests fets, la policia el va fer la prova d'alcoholèmia i va donar positiu amb una taxa d'1,84, segons ha informat aquest matí el cos.

No va ser l'única intervenció de la policia en aquest aspecte. La matinada d'aquest dilluns, han estat arrestats una dona de 30 anys i un home de 36 també per conduir sota els efectes de l'alcohol. La primera ha estat aturada a Andorra la Vella, amb una taxa d'1,30. Amb el segon els fets van succeir a Encamp, i l'home va donar positiu amb 1,60 d'alcoholèmia. A més, segons informen al comunicat, el detingut no tenia permís de conduir.

Els mateixos passos va seguir un home de 65 anys que va ser reconegut per un agent quan efectuava un control de radar a la Massana, dissabte a la tarda. El conductor circulava ebri, amb una taxa d'1,09 i amb el permís retirat i va ser detingut. També a la Massana, la matinada de diumenge es va arrestar un home de 27 anys per conduir amb una taxa d'1,47. En aquest cas, el jove va aturar el seu vehicle al mig del CG3, a la altura de la deixalleria, i el Servei de Circulació de la Massana va requerir de la intervenció de la policia.

Per possessió de 0,15 grams de cocaïna va ser detingut un home de 42 anys, divendres a la nit a Canillo, segons informa la policia, acusat d'un delicte contra la salut pública. A més, el conductor va donar positiu en drogues mentre circulava amb el seu vehicle. Aquest matí la policia s'ha vist obligada a tornar a intervenir amb el mateix home, que ha reincidit, aquest cop com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia, per conduir amb el permís suspès.

Detingut per falsificar documents

Informa la policia que durant els darrers dies un home, no resident, de 31 anys ha estat arrestat per falsificar documents. En aquest cas, el detingut va falsejar un certificat d'experiència laboral, amb l'objectiu d'obtenir el permís de residència i treball.