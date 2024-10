Apagada gradual de la xarxa 3G a partir de l'octubre del 2026

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom començarà a apagar la xarxa 3G a partir de l'octubre del 2026 després de més de dues dècades de funcionament. La companyia ha anunciat aquest matí que aquesta xarxa "ha arribat al final del seu cicle de vida" i està sent substituïda per tecnologies més avançades com el 4G i el 5G, que es podran optimitzar amb el canvi previst. I remarca que quan es vagin apagant els equips de les xarxes antigues es podrà optimitzar el consum energètic de la xarxa mòbil.

L'empresa telefònica infica que ara mateix no hi ha dispositius a Andorra que només tinguin tecnologia 3G i el fet que tots siguin compatibles amb la xarxa 4G, i alguns amb la 5G, fa que ningú es quedi sense servei amb l'apagada prevista. El que sí que hi ha són uns 1.500 aparells que només suporten 2G/3G, i aquests es quedaran amb 2G, el que suposa que tindran una velocitat de connexió més lenta, indica Andorra Telecom.

La companyia recomana buscar dispositius compatibles amb 4G i 5G quan s'hagin de renovar perquè la xarxa 2G també s'anirà apagant i demana que es revisin els dispositius perquè no estiguin forçats a connectar-se només a 3G.