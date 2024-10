Andorra perd 665 habitants al setembre

Un grup de persones esperen per fer un tràmit a Immigració.Fernando Galindo

L'augment de població dels últims mesos s'ha trencat al setembre amb una baixada de 665 persones, ja que l'agost es va tancar amb 86.528 habitants i a finals de setembre hi havia 85.863, segons publica Estadística. El total de persones representa però un increment del 2,1% en comparació amb el setembre anterior que es concreta en 1.754 residents més que el setembre del 2023.

L'informe d'Estadística analitza aquesta pujada de setembre a setembre que està impulsada per l'arribada de persones provinents de l'Amèrica del Sud. En aquests dotze mesos Andorra té un 40,3% més de peruans, amb 679 en total, i un 37,7% més de colombians, amb 311 nous residents i 1.135 inscrits. L'augment d'argentins és més moderat en percentatge, un 21,6%, però més elevat en números absoluts amb 521 habitants d'aquesta nacionalitat que deixen el global en 2.930 a finals del setembre passat.

L'augment més destacat de residents en els últims dotze mesos s'ha registrat a Andorra la Vella, amb 445 habitants, seguit d'Escaldes amb 381, Encamp amb 333, la Massana amb 204, Sant Julià amb 188, Ordino amb 104, i Canillo amb 99.

Estadística exposa que un 73,2% de la població té entre 15 i 64 anys, que correspon a 62.812, el que representa un 2,3% més que els 61.397 del setembre del 2023 i un 1% menys en comparació amb l'agost passat. Els menors de 15 anys continuen a la baixa amb un 11,2% del total, 9.623 persones al setembre. Un descens del 3,4% respecte als 9.965 que hi havia un any abans, i un 2,5% de reducció si es compara amb els 9.865 de l'agost. I el que creix és la població més gran. Els 13.428 residents de més de 64 anys suposen un 5,3% per sobre de la xifra del setembre anterior.