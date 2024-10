Menys bolets del que s'esperava

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'inici de la temporada de bolets no ha estat tan positiu com s'esperava. Les expectatives al Principat eren altes perquè hi havia previsió de pluges el llarg d'aquesta tardor, però les baixes temperatures registrades el setembre han provocat una menor proliferació, especialment en alta muntanya.

"No ha anat tan bé com s'esperava", explica el micòleg de l'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Manel Niell. Les expectatives eren bones perquè la previsió marcava un mes de setembre amb pluges i n'hi van haver, però unes fortes ventades i la disminució de les temperatures durant el darrer mes han "estroncat la producció", comenta Niell.

Les condicions òptimes perquè sorgeixin aquests fongs als boscos depenen de les pluges, la humitat, les ventades i les temperatures. Les ventades assequen el terreny i això fa que desaparegui la humitat, mentre que els llindars de temperatura ideal són entre els 5 i els 20 graus centígrads, en línies generals.

A mitjans de setembre, es va produir la primera enfarinada de la temporada en els cims de les muntanyes. De fet, el Servei Meteorològic explicava el 13 de setembre que s'havien registrat temperatures fredes en alta muntanya i un vent intens en altura de fins a 80 km/h a la Tossa d'Espiolets. Quant a temperatures, a les Fonts d'Arinsal, per exemple, es va arribar a una temperatura mínima de -8,1 graus, uns valors que no eren tan freds des del 2 de maig, relataven des del Servei en aquell moment.

"Si les temperatures estan per sota els 5 graus o hi ha gelades, això provoca que s'estronqui la producció, el fong entra en una fase d'inactivació", detalla l'especialista, que agrega que la temporada per sobre dels 1.800 metres "es va acabar fa unes setmanes".

Malgrat que no s'han donat les millors condicions meteorològiques, els boletaires han pogut omplir més els seus cistells que els últims anys, ja que es venia d'una època de poca proliferació per la situació de sequera. Per això, Niell esmenta que l'inici està essent "una temporada correcte" i "acceptable", però "no excel·lent", tenint en compte que s'encarava amb bones expectatives. "No és una temporada excel·lent, suposo que portem una època de tanta sequera que està bé que en puguis agafar uns quants, però no hi ha una superproducció", menciona Niell en relació amb alguns comentaris que ha sentit de gent. Entre les espècies més trobades d'enguany, el treballador de l'AR+I destaca els rovellons i els rossinyols, aquests últims els va recollir, sobretot, cap a principis de setembre.

No es descarta que la situació es pugui millorar per sota dels 1.800 metres si les precipitacions continuen caient fins que arribi el fred, cap al novembre, i les temperatures són les adequades perquè se'n formin.