Llengua, futur i vendes

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Que el català sigui l’única llengua oficial no significa que el monolingüisme sigui viable. Ni tan sols desitjable. Segons la lingüista Carla Piñol, el monolingüisme “no es veu reflectit en un ús real social”, però això, en certa manera, entra dins de la normalitat sociolingüística: el turisme i els processos d’immigració impliquen que la realitat s’ompli d’altres llengües. És un factor natural. Ara bé, Piñol, autora del primer estudi publicat per la Plataforma Andorrana de la Llengua (una anàlisi dels usos lingüístics comercials a Andorra la Vella), considera que “caldria potenciar més la llengua perquè el castellà no se la mengi”. “La normativa podria ser més estricta”. Coneixedora de la realitat andorrana, a la lingüista va sobtar-li que l’obligació de tenir un coneixement bàsic de la llengua per part dels treballadors caigués de la Llei de la llengua pròpia i oficial (al projecte de llei sí que apareixia aquest apartat). “Seria positiu que es tornés a contemplar”.