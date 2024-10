Els sous de la banca es van reduir el 2023 per les jubilacions

L’evolució salarial durant l’any 2023 va ser alcista de forma generalitzada, amb l’única excepció del sector financer, on el salari mitjà es va reduir, impactat per les jubilacions d’empleats amb sous elevats. Segons les dades de la memòria econòmica de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, els increments més destacats, per sobre del 10%, es van registrar a la producció i distribució d’energia elèctrica (+10,5%), a les llars que ocupen personal domèstic (+10,4%) i a altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat (+10,1%). A l’altre extrem, les pujades més moderades es van registrar a les activitats immobiliàries, de lloguer i de serveis empresarials (+3,5%), i als organismes extraterritorials (+4,3%). Cal destacar que en el cas de les activitats vinculades al sector públic (Administració pública, educació, activitats sanitàries) els increments van ser superiors a la mitjana, a diferència dels darrers anys.

MENYS DIFERÈNCIES

Com a resultat, el 2023 les diferències entre sectors s’han reduït. Així, el salari més elevat és 3,1 vegades superior al sou més baix (en el període 2019-2022 va ser de 3,4). Més concretament, les retribucions més altes es troben històricament en el sector financer, en què són el doble de la mitjana. Aquest nivell contrasta amb el del treball domèstic a la comunitat, que –amb una remuneració inferior en un 34% a la mitjana– és el sector amb menys remuneració.

El segon àmbit del rànquing salarial és el de producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua –amb uns sous que són un 59% superiors a la mitjana–, seguit de l’Administració pública –que paga el 25% més– i dels organismes extraterritorials –amb un salari el 20% més alt que la mitjana. Entre els rams que se situen per sota del nivell mitjà, cal esmentar que el comerç i l’hoteleria –que ocupen bona part dels treballadors (el 34% del total d’assalariats)– han millorat molt lleugerament posicions relatives, amb unes retribucions que, no obstant això, encara són un 13% i un 25% més baixes que la mitjana, respectivament.

Cal recordar que el creixement dels salaris a Andorra ha estat superior al dels preus durant el 2023, a diferència del que va succeir els dos anys anteriors. En concret, el sou mitjà ha augmentat el 5,9%, enfront del 4,9% del 2022, fins a assolir la xifra de 2.444 euros, la més elevada de la sèrie històrica disponible (en termes nominals), segons les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i del Departament d’Estadística. Aquest increment ha estat més elevat que el de la inflació general (+4,6%), fet que implica recuperar part del poder adquisitiu perdut els dos exercicis anteriors.

BRETXA SALARIAL

Pel que fa a la descomposició per sexes, el salari mitjà de les dones, segons les dades de la CASS, es manté inferior al dels homes (2.161 vs. 2.708 euros), amb una diferència que s’ha reduït l’any 2023, fins a ser del 25,3%. Aquesta circumstància es dona de forma estructural en tots els sectors, amb l’única excepció dels organismes extraterritorials, en què el sou de les dones supera el dels homes, si bé es tracta d’una branca amb una importància molt baixa dins l’ocupació andorrana.

Les diferències més importants, segons la memòria de la Cambra, es continuen trobant en el sector financer, en què el salari mitjà dels homes és un 68% superior al de les dones; en les activitats immobiliàries i serveis empresarials, en què és un 37% més alt; i en les altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat (un +35%). Aquestes dades posen de manifest que en aquests sectors els homes ocupen de forma més majoritària els llocs de treball de rang més elevat. Per contra, les diferències més petites es donen en l’educació, l’Administració pública, l’hoteleria i les llars que ocupen personal domèstic, amb una mitjana salarial dels homes un 12%-4% superior a la de les dones.

La bretxa per gènere també queda reflectida a l’Enquesta de forces del treball, segons la qual les dones assalariades guanyen de mitjana 2.189 euros bruts al mes, davant dels 2.716 euros bruts dels homes. Aquesta xifra representa una diferència del 19,4% menys de retribució per a les dones, similar a la registrada el 2022 (-19,2%), si bé aquesta diferència és una mica inferior a la que mostren les dades de la CASS. Una de les raons principals d’aquestes desigualtats és que hi ha més dones que treballen a temps parcial i en sectors d’activitat menys remunerats que els homes.