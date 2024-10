Els professionals liberals es posicionen contra l’acord

L’arribada de l’Acord d’Associació i la consegüent obertura de fronteres a professionals de l’estranger és un tema que preocupa les professions lliberals, que ja estan preparant salvaguardes que presentaran a Govern per tractar de mitigar els afectes de l’acord.

Les més esteses són dos: incidir sobre les quotes i tindre veu sobre quants professionals arriben, i poder exigir un cert nivell de català a aquells professionals que vulguin establir-se al país. Sobre la primera mesura, la presidenta del Consell de Col·legis Professionals, Sílvia Estrada, va defensar que “ningú sap quants professionals fan falta a cada sector com els que hi treballem”, ja que algunes professions poden estar necessitades de personal, mentre que altres poden estar saturades. Per això volen tindre contacte amb Govern per indicar-los quins oficis necessiten professionals, i quins es poden col·locar “al final de la llista” i que no arribi gent de més.

La segona mesura, la del català, també està força estesa entre els col·legis i es vol que l’idioma serveixi de barrera per frenar l’arribada de professionals de l’exterior, que haurien de demostrar un cert nivell de coneixement per a poder exercir el seu ofici.

Ambdues mesures, però, no està garantit que es puguin aplicar. Estrada va explicar que amb la lliure prestació de serveis i circulació “difícilment es podrà impedir a algú venir a treballar a Andorra”. Pel que fa a la llengua, existeix jurisprudència europea que dicta que no es pot impedir que un professional independent s’estableixi en un país sempre que pugui aportar el servei en un idioma que es parli per una comunitat important al territori.

Tot i que les mencionades siguin les salvaguardes més transversals, el món dels professionals independents és heterogeni i no hi ha una postura sobre Europa comuna entre totes les professions -tot i que Estrada va dir que “hi ha més opinions en contra que a favor”-. Per aquest motiu, cada col·legi està treballant en les seves mesures per protegir-se de l’obertura de fronteres que es produiria amb l’acord amb la Unió Europea. Un dels que ho estan fent és el col·legi d’odontòlegs. La presidenta, Celine Diet, no va voler compartir les mesures específiques que estan estudiant, però va apuntar que “el col·lectiu estem en contra” de l’acord i que estan mantenint reunions amb Govern, igual que la resta de sectors, per estar al dia de com avança el text i presentar els seus neguits.

Alguns sectors no estan preocupats per l’acord. El president del col·legi d’economistes, Antoni Bisbal, va explicar que l’obertura de fronteres no canviarà la seva activitat. “El nostre sector ha estat molts anys sense regulació i sempre hem competit amb professionals estrangers”, va explicar. Tanmateix, Bisbal va reconèixer que entén la preocupació i va dir que demanaran el mateix que es demana als professionals del país, “que els informes es facin en català i que els auditors que firmin els informes hagin de viure a Andorra”.

Estrada va apuntar que els representants dels diferents col·legis es reuniran amb Govern abans que s’acabi l’any i un cop tinguin les mesures llestes.