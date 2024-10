La donació de còrnia serà possible enguany

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La donació de còrnia serà possible a Andorra a finals d’aquest any. Ho va comunicar ahir la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, durant la celebració del Dia Mundial del Donant d’Òrgans i Teixits, que va reunir autoritats i membres de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans (ATIDA) al Parc Central. Pérez va indicar que el ministeri es troba en el punt final del procés per fer realitat aquest tipus de donació: “Ens manquen un parell de procediments administratius”. Per a la secretària d’Estat, assolir aquest objectiu és “un pas important” per a Andorra: “La de còrnia serà la primera donació de teixit que farem al Principat”. El teixit en qüestió “prové de persones difuntes” i per aquest motiu “es requereix un alt nivell de professionalitat”. “Els professionals que atendran la donació de còrnia estan a l’últim tram de la seva formació”.