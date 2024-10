El cotxe elèctric no arrenca

El vehicle elèctric no acaba d’engrescar la població. Les matriculacions per a turismes de combustible de gasolina continuen liderant les xifres, seguides per les de gasoil. Els ajuts econòmics que atorga el govern per comprar automòbils elèctrics, a través del Pla Engega, donen un petit impuls als ciutadans a adquirir aquest tipus de cotxes, però, tot i això, encara hi ha reticències a fer el salt cap a l’elèctric.

El mes de setembre es van matricular 16 vehicles completament elèctrics. Es tracta d’unes xifres un pèl més altes en comparació amb les del mateix període de l’any passat, ja que en aquell moment en van ser 12. Si es miren les dades de les matriculacions del 2024, entre el gener i el setembre, se n’han registrat 112, només dos més que durant el mateix interval del 2023 (110).

Per contra, les matriculacions del mes de setembre en els turismes de gasolina van ser de 155 i dels de gasoil, 39. Les dades acumulades de les matriculacions de tot el 2024 mostren que l’elèctric encara es troba lluny dels cotxes tradicionals de combustió, atenent que fins al darrer mes hi ha hagut 1.622 matriculacions en gasolina i 438 en gasoil.

Ja fa anys que el Govern impulsa el Pla Engega per ajudar econòmicament els ciutadans interessats a adquirir un vehicle 100% elèctric. Aquest està donant els seus fruits perquè, quan s’aplica, és quan es produeixen més vendes. “S’ha vist una diferència de quan hi ha el Pla Engega i de quan no hi és”, explica el comercial del concessionari Seuwagen, Ian Porté. En aquest establiment les vendes són més abundants quan el Govern activa els ajuts del Pla Engega perquè són “6.000 euros que dona el Govern i és quan hi ha més vendes”, comenta Porté.

El Pla Engega d’enguany es va presentar l’11 d’abril i és després d’aquest moment quan es registren més matriculacions. Així ho mostren també les dades del Departament d’Estadística del Govern. Entre els primers quatre mesos de l’any, es van matricular un total de 30 turismes, en canvi, del maig fins a l’agost, les dades es van duplicar fins a arribar a les 66. I si es comptabilitzen les de setembre, s’enfilen fins a les 82. Entrant en detall, el gener es van executar 12 matriculacions; el febrer, 7; el març, 6; l’abril, 5; el maig, 10; el juny, 23; el juliol, 20; l’agost, 13, i el setembre, 16.

“A poc a poc hi ha una mica més d’interès, però ens costa molt vendre’n”, explica Daniel Estragués, adjunt a la direcció de Toyota Motors d’Andorra. “Crec que si no estigués subvencionat, no se’n vendrien”, afegeix Estragués. Des d’aquest concessionari expliquen que les vendes són molt baixes, tot i que els preus són competitius perquè el cost ha patit una disminució en molts països a causa de la poca sortida que tenen. Per aquest motiu, Toyota Motors ha posat a disposició un automòbil elèctric perquè els clients el puguin “provar perquè, si no, no en vendrem”, esmenta el treballador de Toyota Motors. Tot i això, des del punt de venda asseguren que un cop el proves la conducció és sorprenent positiva perquè “els motors són molt potents” i van “molt bé” a l’hora de conduir-los, indica Estragués. Un dels motius que frena les compres són el parc de punts de càrrega i la durabilitat de les bateries.

Per aquest 2024, l’executiu va decidir mantenir el pressupost de l’última edició del Pla Engega, de 750.000 euros, però l’import destinat al propietari de l’automòbil s’ha reduït un 25% amb l’objectiu de poder arribar a més beneficiaris. L’any passat es van atorgar subvencions directes per 8.000 euros, mentre que actualment només se’n dona 6.000. “Com que l’ajut és inferior, comptem que arribarà a més usuaris que optin a la subvenció”, va explicar el director d’Energia i Transports de l’executiu, Carles Miquel, durant la presentació de la proposta el mes d’abril. L’any passat l’administració va aconseguir subvencionar 115 vehicles i la intenció per a aquest any és arribar als 140. En aquests moments, hi ha 112 vehicles matriculats des de principi d’any.