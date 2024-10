El preu mitjà del lloguer a la Seu d’Urgell s’enfila per sobre dels 600 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu d’Urgell és un dels municipis afectats per la problemàtica de l’habitatge, on el preu mitjà del lloguer ja arriba als 604,82 euros en aquest segon trimestre de l’any, tal com apunten les dades facilitades pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. En el primer trimestre del 2024, el preu mitjà se situava als 568,67 euros mensuals, dada que reflecteix un augment del 14%. Respecte a la mitjana de l’any passat, el preu es va situar en els 531,29 euros. El preu mitjà del lloguer s’ha incrementat des del 2005, quan el cost era de 378,55 euros mensuals, en més de 200 euros. Durant la crisi del 2008, el preu es va enfilar fins als 465,83 euros, el més elevat fins al 2022, quan aquest ja se situà en els 472,61 euros. El preu mitjà de lloguer més baix en els últims 19 anys se situà en 350,28 euros el 2014.