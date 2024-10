El duet Daura recupera música tradicional del Pirineu amb instruments que han quedat en desús

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Duet Daura, format per Ivan Caro i Nina Planavila, han protagonitzat aquest dissabte el tercer concert del cicle de tardor, que organitza la Fundació ONCA sota el títol 'En clau femenina'. Els dos intèrprets han ofert una actuació carregada de música tradicional dels Pirineus amb l'objectiu de reivindicar-la. Durant el concert s'han pogut escoltar temes de diferents estils, com per exemple passos dobles, valsos o polques, entre d'altres.

L'espectacle, batejat amb el nom de 'Ballant de plaça en plaça', ha servit per reivindicar les músiques antigues del Pirineu. "Volem posar en valor totes les obres que els músics tradicionals tocaven en aquestes places dels Pirineus i com després d'aquestes músiques moltes parelles s'han conegut i hi ha hagut una relació molt propera entra la gent del poble i aquestes músiques tradicionals", ha explicat l'acordionista del duet Daura, Nina Planavila.

Daura intenta donar a conèixer la música tradicional del Pirineu i ho fa també aportant nous sons i melodies. A banda d'això, en algunes cançons han recuperat instruments que han quedat en desús. "Toquem música tradicional del Pirineu amb instruments tradicionals que molts d'ells eren originàriament del Pirineu i que amb el pas dels anys s'han perdut, com per exemple el bot d'Aran, que és un instrument que es tocava a la Vall d'Aran", ha comentat el músic del duet Daura, Ivan Caro. El públic que ha assistit al concert a l'església de Santa Coloma també ha pogut escoltar el flabiol, la gralla, l'ocarina o el tamborí, "que va tenir molta presència en el Pirineu, però amb l'aparició de l'acordió va desaparèixer", ha esmentat Caro.