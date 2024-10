La coordinadora acusa un youtuber de frau per apujar el lloguer a 1.900 euros

La Cordinadora per un Habitatge digne va denunciar ahir a través de les xarxes que un “popular youtuber” –sense identificar pel nom– ha utilitzat el que anomenen la trampa del fill per incrementar de manera desorbitada el lloguer de la seva propietat. Aquesta fórmula, que la coordinadora porta denunciant de manera insistent, consisteix que partint de la llei alguns propietaris reclament als llogaters que desalllotgin el pis perquè el necessiten per a un famliar directe –normalment és un fill–, quan en realitat és un fals argument per recuperar l’espai i tornar-lo al mercat del lloguer a un preu bastant superior.

Aques cas particular és aprofitat per la coordinadora per retreure la innacció del Govern i dels grups parlamentaris: “Portem mesos avisant i ningú ha actuat de manera contundent”. El cas del youtuber que s’exposa és significatiu. Segons aquest moviment ciutadà, va reclamar el pis per a un familiar, i la família llogatera va acabar marxant. Al cap d’un any apareix la publicació del pis per llogar. La família pagava 750 euros mensuals, ara en demana 1.900.

Per acabar d’arrodonir la crítica, des de la coordinadora s’afirma que la família afectada va avisar al Govern abans de marxar, “seguint el procediment que la mateixa Conxita Marsol recomana seguir”. El resultat final, segons relaten, és que “encara esperen la resolució del Gabinet de l’Habitatge”.

El youtuber ha utilitzat la trampa del fill, i la família demana que li haurien de vigilar els dies de residència al país, a qui acusen d’especulador i d’haver actuat amb “absoluta impunitat”. Els afectats, segons la versió de la coordinadora, es pregunten: “No us indigna que no només enganyi al llogater sinó que també enganyi al Govern?”. L’entitat recorda que s’han reunit amb el Govern i els grups parlamentaris i “hem rebut bones intencions per part d’uns i, per altres, menyspreu i menysteniment, però cap posicionament públic valent”.

La coordinadora exigeix que al projecte de la llei Òmnibus es recullin les seves propostes per impedir la trampa del fill, i avisa que “s’està esgotant la paciència de molta gent”. Les propostes van en el sentit d’un major control per detectar possibles fraus i l’enduriment de les sancions i les indemnitzacions a les persones afectades. També blindar les famílies monoparentals, nombroses o en risc d’exclusió social.