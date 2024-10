Controls policials al carrer davant l’allau de temporers irregulars

Interior intensificarà la vigilància policial al carrer per controlar la immigració. Aquest augment dels controls coincidirà amb la previsible allau d’immigrants extracomunitaris –argentins, sobretot– que arribarà al Principat aquest hivern per treballar (la situació que es va viure fa un parell d’anys va ser especialment tensa).

Ester Molné, ministra d’Interior i Justícia, va apuntar ahir durant la jura dels agents policials de la 57a promoció del cos que es compta amb “un servei d’inspecció que, amb més o menys freqüència, en funció de la feina de despatx, efectua controls sobre el terreny”. “S’ha decidit augmentar aquestes inspeccions in situ per detectar situacions anòmales o persones que estan en territori andorrà il·legalment”, va indicar.

Així, Molné va confirmar que “les mesures de control es reforçaran”, mentre paral·lelament s’està duent a terme una feina de col·laboració amb el consolat argentí per facilitar informació veraç a totes les persones que vulguin instal·lar-se a Andorra. L’objectiu és contenir un caos semblant al que va tenir lloc durant l’allau de fa dos anys. “Cal donar informació molt precisa sobre les condicions que s’han de complir per obtenir un permís d’immigració de temporada o un permís prorrogable”. De fet, Molné va recordar que els requisits per obtenir un permís prorrogable per part dels immigrants extracomunitaris han canviat. Interior treballa per evitar que es facin “desplaçaments sense perspectives de tenir feina”.

Ester Molné, Ministra d’Interior i Justícia



Per abordar aquestes qüestions, Molné s’ha reunit recentment amb l’associació Argentinos en Andorra. Enguany, la quota de permisos per a temporers s’ha estimat al voltant dels 5.000, una xifra inferior a la de l’any passat, quan es van arribar a concedir més de 5.400 permisos. En aquest sentit, el director del departament de policia, Bruno Lasne, va expressar que el cos “s’adaptarà a l’arribada de temporers”. Lasne i el seu equip estan avisats de la previsió d’allau comunicada per Argentinos en Andorra i s’ajustaran els efectius “en funció de la població flotant”. Una altra qüestió a la qual es va referir Molné va ser el control migratori fronterer. En aquest àmbit, la ministra va expressar una opinió menys contundent que el cap de Govern pel que fa al control i tancament de la negociació amb la Comissió Europea (una negociació que gira entorn de la normativa Entry/Exit).

Molné va assenyalar que, quant a la part administrativa, “encara estem negociant”. “Queden punts per tancar. Estem fent propostes i parlant de diferents mecanismes, com ara la cooperació policial o judicial”. La negociació, però, està en una etapa a contrarellotge perquè el límit màxim per aplicar la regla és l’1 de gener de l’any vinent.