La batllia investiga el fundador d'Odebrecht per pagar 237 milions d'euros en suborns

La batllia investiga al fundador de la constructora brasilera Odebrecht, Marcelo Odebrecht, per suborns de fins a 237 milions d'euros a dirigents llatinoamericans. Així ho publica avui el matí el mitjà espanyol El País, que apunta que aquests diners en comissions il·legals sortien a través de comptes opacs que tenia la constructora a la intervinguda Banca Privada d'Andorra (BPA).

Els suborns, segons explica El País, van anar a parar a les butxaques de 145 dirigents, treballadors públics i testaferros que vab participar en els processos d'adjudicació d'obres públiques de la companyia a Equador, Perú, Lima, Panamà, Xile, Uruguai, Colòmbia, Brasil i Argentina.

La troca societària i de comptes pels quals van circular els diners de les comissions, va moure més de 237 milions d'euros, segons apunta El País. Que remarca que la societat constituïda el 2005 a Antigua i Barbuda Klienfeld Services Ltd, que servia per abonar suborns, va ser la titular d'un compte a la BPA que va rebre ingressos per valor de milions d'euros, mentre que una segona compte a la BPA, en nom del grup panameny Aeon Group, es va utilitzar per comprar les voluntats dels polítics, i per on van circular més de 71 milions d'euros.

Entre els dirigents que es van beneficiar de les comissions il·legals de la constructora, segons destaca El País, figuren noms com Demetrio Papadimitru, exministre de Presidència de Panamà, que va rebre 2,1 milions d'euros a través dels seus pares, o Alecksey Mosquera, exministre d'Electricitat de l'Equador, que va cobrar un milió d'euros d'Odebrecht en un compte al BPA obert en nom d'una firma instrumental.