Alt seguiment de la vaga per la selectivitat

L’alumnat de secundària i batxillerat dels centres andorrans que es regeixen pel sistema educatiu espanyol va sumar-se ahir a la vaga convocada pel principal sindicat d’estudiants d’Espanya. Els alumnes reclamen que se’ls facilitin com més aviat millor els models dels exàmens de les proves d’accés a la universitat, ja que la selectivitat de l’any vinent (que se celebrarà al juny) es farà sota uns nous paràmetres.

El seguiment de la convocatòria va ser especialment alt a segon de batxillerat, el curs més afectat (per la imninència de les proves). Al col·legi espanyol María Moliner, només 2 dels 84 escolars del curs van presentar-se al centre. Al Sant Ermengol, el 88% dels alumnes d’aquest curs no va assistir a classe.

L’aparcament del Col·legi Sant Ermengol.Fernando Galindo

Al Sant Ermengol –va informar el centre– no es va seguir la vaga en cap altre curs, cosa que no va passar al María Moliner, on sí que es va registrar una absència notable als dos últims cursos de secundària i a primer de batxillerat. A tercer d’ESO, van fer classe 7 dels 61 alumnes inscrits. A quart d’ESO, l’assistència va baixar fins als 5 joves (de 56). A primer de batxillerat, només 2 dels 81 estudiants no van sumar-se a la vaga.

L’alta absència d’alumnat va obligar a modificar la previsió de classes del dia. En cap dels dos centres es va avançar matèria ni es van fer exàmens. Es va optar per dedicar la jornada a “repassar temari recent”.

INCERTESA I NERVIS

Els alumnes es queixen de la demora de la publicació de les plantilles de les proves d’accés a la universitat (Ebau). Una guia d’orientació que, de moment no els arriba i pot afectar la preparació i els resultats.

Els estudiants de segon de batxillerat viuen la situació amb tensió i incertesa perquè habitualment es dedica tot el curs a estudiar i entrenar-se per arribar a les proves amb un domini de les matèries que els permeti treure la millor nota possible. Cal recordar que les proves d’accés a la universitat són crucials per poder accedir o no la carrera que un vol estudiar.

Els alumnes són coneixedors que bona part del seu futur professional depèn de la nota mitjana que obtinguin en aquestes proves, que han sofert una modificació notable.