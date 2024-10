11 pacients van ser intervinguts l’any passat per un trasplantament fora del país

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Toni Gamero, president de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans (ATIDA), ha informat aquest matí, durant la celebració del Dia Mundial del Donant d’Òrgans i Teixits, que l’any passat 11 pacients van ser intervinguts per un trasplantament fora del país (el 2022 van ser 10). Per a Gamero, Andorra té un deute amb els països veïns: “No els estem ajudant, com a país, a intentar que les seves llistes d’espera disminueixin. La nostra aportació seria petita, però ja significarà una ajuda per a la gent que ho necessita i seria una forma de sentir-nos implicats”. Actualment, la donació d’òrgans al Principat no és possible.

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, present a l’acte, va expressar el compromís del Govern per garantir que la donació sigui factible el 2027, tal com va apuntar la ministra de Salut l’any passat. Ara mateix, Andorra permet la donació de sang, medul·la òssia i sang de cordó umbilical. A finals d’any, hauria de ser possible la donació de còrnia (considerada un teixit) de persones difuntes.