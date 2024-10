La velocitat màxima al túnel de Tresponts augmenta a 80 quilòmetres per hora

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vehicles que circulen des d'ahir per l'interior del túnel de Tresponts, en la carretera C-14 entre Organyà i l'encreuament de Montant de Tost (Ribera d'Urgellet), ho fan ja a una velocitat màxima de 80 km per hora. El departament de Territori va normalitzar la velocitat de la galeria a primera hora del matí després de gairebé tres anys de la inauguració de la infraestructura, el desembre del 2021.

Fonts del Govern van explicar que la normalització de la velocitat ha estat possible després de la instal·lació d'un sistema automàtic de cambres que detecten el pas de vehicles que transporten mercaderies perilloses. Després d'un període de proves de diversos dies, ahir va quedar activat de manera definitiva, van indicar.

El sistema consta de dues cambres situades en l'exterior de cadascuna de les dues boques de la infraestructura i que després de detectar la presència d'un vehicle d'aquest tipus modifica automàticament la velocitat dels vehicles a 60 km per hora. Les mateixes fonts van explicar que la inversió econòmica "queda inclosa dins del contracte de manteniment i gestió del túnel".

Recordar que des de finals de 2022 i després de dos mesos tancat al trànsit per l'avaria d'un dels 8 ventiladors de la galeria, els camions de mercaderies perilloses que circulen en direcció a la Seu són desviats per la carretera antiga per motius de seguretat. Els conductors d'aquests vehicles són informats de l'obligació de desviar-se en els panells de senyalització que hi ha abans de la boca sud de Tresponts. En sentit contrari poden circular per l'interior perquè van sense càrrega. El departament va activar la restricció per la velocitat del vent que hi ha en aquesta zona, coneguda com el Congost de Tresponts, que és molt superior a l'habitual en altres galeries d'aquestes característiques.