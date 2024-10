Tancats tres dels cinc informes tècnics dels límits de la frontera amb Espanya

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

"Dels informes tècnics es constaten que la major part de la frontera amb Espanya coincideixen". Amb aquest missatge la ministra d'Afers exteriors, Imma Tor, ha mostrat les bones relacions amb el veí del sud sobre la delimitació de la frontera en la seva compareixença a voluntat pròpia davant la comissió legislativa de política exterior per informar de la situació i el calendari del ministeri, dels convenis bilaterals i multilaterals i exposar les accions rellevants d'Andorra a l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE). La situació actual dels límits a la frontera es troba en fase d'aprovació de l'aspecte tècnic, del qual de les cinc fases en què s'ha dividit els treballs, tres ja han tingut el vistiplau - les dues restants s'esperen pel primer trimestre del 2025. Tot i això, ha volgut remarcar que la negociació no està començada. A pregunta de líder de CC, Carles Naudi, la titular de la cartera no ha pogut assegurar si hi haurà equipaments ja existents que es puguin veure afectats, com poden ser els panells solars situats a la zona del Planell de la Tossa. De les "discrepàncies en algun lloc", que ha indicat Tor, les negociacions han de servir per posar-se d'acord sobre la superfície del terreny amb documentació històrica i tècnica.

De la relació amb Espanya, la ministra també ha indicat que els acords sobre el trasllat de persones condemnades per raons sanitàries i el decomís d'instruments i guanys provinents d'activitats delictives estan "pràcticament tancats". Pel que fa a l'altre veí, la ministra ha indicat que estan a l'espera de la resposta de França a la contraproposta del Principat sobre l'acord d'intercanvi d'informació d'infraccions en seguretat viària. La proposta del principat respon més d'acord amb la normativa vigent europea perquè "el text que ens proposaven anava molt lluny", ha dit Tor. Quant a les relacions internacionals, Tor s'ha congratulat de tenir avançats els convenis per evitar la doble imposició amb Alemanya i França, dels quals la primera ronda de negociació amb el país teutó serà a Berlín el 19 de novembre.