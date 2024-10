Recepció pel dia de la Hispanitat

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ambaixada espanyola va celebrar ahir a l’hotel Hermitage de forma avançada el Dia de la Hispanitat amb un total de 500 assistents, entre els quals hi havia la plana major de les autoritats andorranes. L’acte va comptar amb el discurs de l’ambaixador al Principat, Carlos Pérez-Desoy, el qual va fer una crida a fer de les fronteres “un espai, almenys la nostra, de convivència i generació de riquesa, i no pas al contrari”. El diplomàtic es va lamentar que “més aviat serveixin per a enfrontaments bèl·lics i situacions molt dramàtiques” i va recordar l’oasi que és Europa. “Al bell mig d’aquest món convuls, la Unió Europea, malgrat els problemes actuals que no podem amagar, ha aconseguit bastir un espai de pau i prosperitat difícilment comparable a cap altre”, va manifestar.