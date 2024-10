El preu mitjà del lloguer a la Seu se situa per sobre els 600 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La problemàtica de l'habitatge afecta també bona part de Catalunya, on certs municipis es troben en zones tensades, creades per la Generalitat, a causa de l'elevat cost del lloguer o de la compra d'un habitatge. La Seu d'Urgell és un dels municipis afectats per aquesta problemàtica, on el preu mitjà del lloguer ja arriba als 604,82 euros en aquest segon trimestre de l'any, tal com apunten les dades facilitades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. En el primer trimestre del 2024, el preu mitjà se situava als 568,67 euros mensuals, el que reflecteix un augment del 14%. Respecte a la mitjana de l'any passat, el preu es va situar en els 531,29 euros.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat trimestre, la regulació dels arrendaments en les zones de mercat residencial tensionat de Catalunya, el que ha permès frenar l'evolució dels preus del lloguer als 140 municipis on està vigent la contenció de rendres, segons apunta la institució. En el conjunt d'aquests municipis, on s'inclou la Seu, l'evolució del lloguer mitjà ha experimentat un descens del 5% respecte el primer trimestre, un cas no aplicable a la Seu, ja que la ciutat ha experimentat un augment del 14% en aquest sentit. Pel que fa al preu mitjà del lloguer en zones tensionades, aquest se situa en els 865,56 euros, i el preu del lloguer a Catalunya se situa en 603,83 euros, una xifra similar a la de la Seu d'Urgell.

A la localitat catalana, el preu mitjà del lloguer s'ha incrementat des del 2005, quan el cost era de 378,55 euros mensuals, en més de 200 euros. Durant la crisi del 2008, el preu es va enfilar fins als 465,83 euros, el més elevat fins al 2022, quan aquest ja se situà en els 472,61 euros. El preu mitjà de lloguer més baix en els últims 19 anys, se situà en 350,28 euros el 2014.

Respecte a la comarca de l'Alt Urgell, el preu mitjà del lloguer se situa en 572,30 euros mensuals en el segon trimestre de l'any. Una xifra molt similar a la del primer trimestre, quan el preu mitjà rondava els 565 euros. La comarca, igual que a la capital, ha patit l'augment del preu mitjà de lloguer, sent aquest 2024, per ara, el rècord del preu més elevat dels últims 19 anys, segons les dades proporcionades per l'Institut Català del Sòl (ICASÒL).

El conjunt de la comunitat autònoma de Catalunya ha experimentat un lleuger descens en els preus dels lloguers, passant de 868,85 euros el primer trimestre de l'any, a 822,97 euros entre abril i juny. A la comarca de Lleida, el preu mitjà se situa al voltant dels 500 euros.