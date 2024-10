El ministeri de Salut avaluarà les demandes dels psicòlegs

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El poliesportiu Joan Alay va ser l’escenari ahir de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema Marca’t un triple i que va comptar amb la participació de diverses entitats i representants d’administracions i institucions del país. Una jornada festiva organitzada pel SAAS i el Govern amb la col·laboració de MoraBanc que va acabar amb un partit de bàsquet i que, com cada any, tenia l’objectiu de visibilitzar aquestes malalties i trencar estigmes. En el marc de la jornada, la ministra de Salut, Helena Mas, va obrir la porta a introduir les millores reclamades pel Col·legi de psicòlegs en l’atenció coberta per la CASS. “Durant els darrers mesos, hem estat treballant en la incorporació de la neuropsicologia a la cartera de serveis, la qual serà una realitat ben aviat. Posteriorment, abordarem millores en la cartera de serveis de psicologia, com ara la possibilitat de realitzar una avaluació inicial, diferenciada del paquet actual de deu sessions més cinc sessions”, va exposar la ministra. Sobre allargar el nombre de sessions i revisar a l’alça les tarifes, va comentar que “ho posarem sobre la taula. A més, cal revisar altres aspectes, com el registre, la història clínica i els circuits de derivació, així com l’eficàcia del seu funcionament”. La titular de Salut també va manifestar que “ens agradaria que hi hagués més psicòlegs inscrits a la cartera de serveis, ja que això ens donaria més fluïdesa”.