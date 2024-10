Les aurores boreals es tornen a deixar veure a Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les aurores boreals, el fenomen meteorològic on el cel s'il·lumina de diferents colors i que està associat als països del nord d'Europa, es va poder presenciar ahir a la nit, per segona vegada aquest any, al Principat. El cel parcialment serè, juntament amb una nit estrellada, van fer el gust dels aficionats a la meteorologia i als espectadors que contemplaven aquest fenomen rarament vist al nostre país.

El fenòmen meteorològic advers es va veure des de diferents punts del Principat, amb un color rosat molt vistós i clar. Des de la Massana i la Cortinada es van poder observar amb molta claredat.

El fenòmen meteorològic vist des de la Cortinada@visualmeteo

Les aurores boreals apareixen pel vent solar i el camp magnètic de la Terra i generen uns efectes lumínics en forma d’arc i de color rosa que tenyeixen el cel i fan les delicies dels aficionats a contemplar-lo. El mateix fenomen es va poder veure el maig d'aquest any, on, igual que aquesta vegada, diverses persones van poder contemplar el cel rosat a altes hores de la nit. Fet que es podria tornar a repetir aquest cap de setmana.