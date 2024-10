L’entrada als museus gestionats pel Govern serà gratuïta els dimecres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els residents al Principat podran visitar els museus gestionats pel Govern de manera gratuïta tots els dimecres, així ho ha acordat l'executiu amb la voluntat de garantir l'accessibilitat de la ciutadania als museus públics que gestiona. Els residents també tenen l'entrada lliure el primer i el tercer dissabte de mes.

Els museus i monuments que tindran entrada gratuïta per a residents aquests dies són: l’Espai Columba, la Casa Areny-Plandolit, la Casa Rull, el Museu Nacional de l’Automòbil, la Casa de la Vall i la Farga Rossell que es troba temporalment tancada per motius tècnics. Les visites guiades no estan incloses en la gratuïtat, i tenen un suplement d'1,50 euros, remarca Govern.