Interior incrementa els controls i les inspeccions per la possible allau d'immigrants

El ministeri d'Interior està reforçant els controls d'immigrants i les inspeccions sobre el terreny "per detectar situacions anòmales o persones que es trobin al territori andorrà il·legalment". És una de les mesures que la ministra Ester Molné ha anunciat que s'estan implementant davant la previsió d'una allau d'estrangers a la recerca de feina, especialment procedents d'Argentina.

La titular de Justícia i Interior ha manifestat després de l'acte de jurament de la nova promoció de la policia que ha mantingut una reunió amb el president de l'associació Argentinos en Andorra que li va expressar "el neguit" perquè estan arribant moltes persones procedents del seu país i això li "feia témer una allau de persones com fa dos anys". Molné ha assenyalat que davant aquesta previsió s'ha decidit reforçar els controls que es fan de manera constant des del servei d'Inspecció d'Immigració i ha afegit que també s'està tornant a difondre la informació sobre les condicions per venir a treballar al Principat.

La ministra ha explicat que s'ha publicat com es fa fer l'any passat informació molt precisa al web d'Immigració sobre les condicions per donar permisos de residència de temporada i prorrogables, recordant que s'han canviat els requisits per poder continuar al país després d'haver treballat amb anterioritat. I ha indicat que aquesta informació s'ha facilitat a l'ambaixada d'Argentina i al consolat perquè la donin a les persones que vulguin venir a Andorra i que no facin desplaçaments amb perspectiva de poder trobar un lloc de feina.