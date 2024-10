FEDA soterra dues línies de mitjana tensió a Grau Roig

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

FEDA ha actuat en dues línies de mitjana tensió ubicades a Grau Roig amb una intervenció practicada a finals d’aquest estiu a la zona del Pla de les Pedres, on s’han soterrat dues línies de mitjana tensió i se n’ha millorat la capacitat de distribució mitjançant un augment de la secció del cable. D’aquesta manera s’han retirat els cables i més d’una vintena de pals. Es tracta de les línies de mitjana tensió 606 i 607. Ambdues travessaven la ubicació per via aèria. El tram comptava amb una longitud aproximada de 850 metres. Un cop acabada la millora de la xarxa, s’han pogut retirar un total de 23 suports.