Espot veu “marge de maniobra” en la inversió estrangera

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, es va mostrar obert a poder adoptar algunes mesures que el teixit empresarial, en especial les de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), els ha posat sobre la taula. “Entre no poder-ho acceptar tot i no acceptar res, hi ha un terme mitjà”, va comentar el mandatari demòcrata, que creu que “hi ha propostes que són molt lògiques, que estan raonades i en què jo crec que hi ha un marge de negociació important”. Una d’aquestes és la que el dia anterior va avançar el ministre portaveu, Guillem Casal, sobre apujar el llindar per considerar una inversió estrangera, que passaria del 25% al 49%. “Del percentatge de capital estranger a partir del qual es pot considerar una inversió estrangera o no, crec que aquí hi ha marge de maniobra”, va apuntar Espot.