Detingut amb una taxa d’alcoholèmia de 4 g/l

Una hora després, a Sant Julià de Lòria, un altre home, de 64 anys, va ser arrestat per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa de 0,94 després d’atropellar una vianant a l’altura del número 15 de l’avinguda Rocafort quan circulava en sentit ascendent.

El mateix dijous, un turista de 42 anys va ser detingut al Pas de la Casa amb 0,4 grams d’èxtasi; 0,8 grams de cocaïna i un sobre d’LSD. A més, es trobava en possessió de quatre navalles. Duia una d’elles, amb una fulla de nou centímetres, al cinturó. Les altres tres, amb una fulla superior als vuit centímetres, estaven a l’interior de la bossa de mà. Pel port il·legal d’arma, per tant, també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Van ser els agents de Duana qui el van controlar en un primer moment per ser sospitós de dur al cotxe tabac de contraban. Durant el control, van veure uns embolcalls que podrien contenir estupefaents i va ser llavors quan van avisar la policia.

ATACA UN HOME AMB UNA NAVALLA I L'ACUSA D'AGRESSIÓ SEXUAL

La policia va detenir dimarts a la nit a Encamp una dona de 39 anys per un delicte contra la vida humana independent i un home de 29 per un delicte contra la llibertat sexual. Els agents van ser requerits des d’un hotel de la localitat on s’havia produït una agressió. En arribar al lloc dels fets, la policia va trobar l’home tancat a l’interior d’un lavabo amb un tall llarg i profund al coll després que la seva exparella l’hagués agredit amb una fulla d’afaitar. La dona es trobava a la recepció assegurant que l’home hauria intentat agredir-la sexualment.