La Coordinadora denuncia un nou cas de la "trampa del fill" per posar el lloguer a 1.900 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La coordinadora de l'habitatge ha denunciat, aquest matí, un nou cas de la "trampa del fill", on, segons el comunicat, un conegut youtuber hauria desallotjat a una família que habitava en un immoble del creador de contingut, i on pagaven 750 euros mensuals, aprofitant la llei que permet als propietaris recuperar l'immoble per a ús propi o per a un familiar proper, i després del desnonament, denúncia la Coordinadora, el pis torna a estar al mercat per un valor de 1.900 euros al mes.

La família afectada ha portat el cas al Gabinet d'Habitatge, però aquest porta més d'un any sense donar resposta, segons apunta el comunicat. "Portem des del febrer de 2023 treballant per aturar la trampa del fill, i a l’abril vam publicar les nostres exigències en format d’esmenes a la llei", expliquen des de la Coordinadora, que subratlla la urgència d’aplicar aquestes esmenes per evitar més abusos com aquest. Les exigències de la Coordinadora van encaminades a evitar que els llogaters no hagin de marxar de la propietat si no es demostra abans que es tracta d’un frau, entre d’altres, i volen que es reflecteixi a la Llei Òmnibus.