Mas admet que cal cuidar el personal sanitari amb millores laborals

La ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat la necessitat de millorar les condicions laborals i les oportunitats professionals del personal mèdic d’Andorra com a part d’un esforç conjunt per afrontar les dificultats per captar i retenir professionals sanitaris en el país. Aquesta qüestió, que afecta no només Andorra sinó també altres països del nostre entorn, s’ha convertit en un dels principals reptes per garantir un sistema de salut eficient i de qualitat.

En una resposta detallada a Andorra Endavant publicada al Butlletí del Consell General, Mas subratlla que el ministeri, en estreta col·laboració amb el SAAS, la CASS i els col·legis professionals, està desenvolupant diverses estratègies per fer front a aquesta problemàtica. Les accions estan alineades amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La captació i retenció de professionals de la salut ha estat un problema creixent en els últims anys, afectant directament la capacitat de resposta del sistema de salut andorrà. Aquest fenomen s’ha agreujat en part per l’augment de la demanda de serveis mèdics i la marxa de reconeguts professionals, en alguns casos per diferències amb les directrius del SAAS.

Davant d’aquest context, la ministra ha anunciat una sèrie d’iniciatives dissenyades per millorar les condicions laborals del personal sanitari i fer més atractiva la professió. Entre les mesures concretes, s’està revisant i millorant les condicions laborals, una de les preocupacions centrals dels professionals sanitaris. Això hauria d’incloure, segons les reivindicacions, l’actualització salarial, la millora dels horaris laborals i l’agilització dels processos burocràtics per exercir al país. Tanmateix, Mas deixa clar que “hem de ser competitius no només en l’àmbit de salaris, sinó també oferint un entorn laboral que faciliti la recerca, la formació continuada i l’actualització professional”.

Una de les altres línies d’acció que s’estan desenvolupant és la d’augmentar l’oferta de formació per als professionals sanitaris al país. En aquest sentit, el ministeri de Salut continua apostant per disposar d’estudis d’infermeria a Andorra, així com per la formació de tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i altres especialitats relacionades amb la salut. A més, s’està potenciant la formació de postgrau en col·laboració amb la Universitat d’Andorra, amb l’objectiu de dotar els professionals sanitaris locals de les eines necessàries per actualitzar-se i millorar les seves competències. Aquest augment de l’oferta formativa no només permetrà cobrir les necessitats de la població en termes de serveis mèdics, sinó que també ajudarà a reduir la dependència de la captació de professionals de l’estranger, afavorint així més estabilitat a la plantilla mèdica del país.

Una altra de les àrees on s’estan implementant millores és la de l’eficiència del sistema sanitari. La ministra Mas remarca que, per augmentar l’eficiència, és fonamental invertir en tecnologia de darrera generació i eines informàtiques que permetin una millor coordinació entre els professionals i una atenció més personalitzada als pacients. Entre aquestes eines, destaca la implementació de la història clínica compartida, que permet a tots els professionals sanitaris accedir de manera ràpida i segura a la informació mèdica dels pacients, millorant així la qualitat de l’atenció i evitant la duplicació de proves i procediments.

CONVENIS

A més, s’han establert convenis amb altres hospitals i centres mèdics de l’estranger, afavorint el treball en xarxa dels professionals i facilitant l’actualització constant dels coneixements i pràctiques mèdiques. Segons Mas, aquest intercanvi d’experiències amb altres regions és clau per mantenir el sistema de salut andorrà a l’avantguarda de les noves tecnologies i mètodes assistencials.

Un altre dels punts clau de l’estratègia del ministeri de Salut és la planificació i el seguiment de les necessitats actuals i futures de professionals sanitaris. S’està treballant per crear un sistema d’informació robust i actualitzat sobre la demografia sanitària i l’activitat professional, que permetrà conèixer amb precisió les necessitats del sistema de salut i planificar les accions a implantar en funció d’aquestes dades.

NOVES INSTAL·LACIONS I CANVIS EN EL MODEL DE GUÀRDIES El ministeri de Salut, en col·laboració amb el SAAS i la CASS, ha posat en marxa un conjunt de mesures amb l’objectiu de millorar la captació i la retenció del talent existent al país. Mas detalla que una de les principals és la millora de les condicions laborals dels treballadors sanitaris mitjançant la negociació del nou conveni col·lectiu.



Pel que fa a les infraestructures, s’aposta perquè siguin adaptades a les necessitats del pacient. Entre les instal·lacions destacades es troben les consultes externes, la unitat de cures intensives (UCI), el servei de diàlisi, així com el futur trasllat de les consultes externes de salut mental. A més, s’estan duent a terme treballs per ampliar l’hospital. El SAAS també ha fet una aposta decidida per l’adquisició de nous equipaments mèdics d’última generació, destacant-se, entre altres, un nou mamògraf i un equip de tomografia axial computada (TAC). Una altra de les accions que s’estan duent a terme és l’estudi i possible reestructuració del model de guàrdies.



Un altre dels pilars del pla és el reforç dels recursos destinats a la formació continuada dels professionals sanitaris. El SAAS ha incrementat el pressupost en formació en un 60%, arribant als 350.000 euros anuals. La ministra destaca que hi ha una recerca activa de professionals.