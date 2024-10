El 10% de l'energia del país prové de les instal·lacions fotovoltaiques

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra compta amb un total de 438 instal·lacions fotovoltaiques, el que suposa que el 10% de l'energia que es produeix al Principat prové d'aquesta font. Així ho ha fet saber el secretari d'Estat David Forné durant la reunió de la Comissió Nacional de l'Energia i del Canvi Climàtic (CNECC). Aquesta xifra, representa, segons el comunicat del Govern, l'equivalent al consum anual de més de 4.500 llars. La gran font d'energia per al país es genera a través de les centrals hidroelèctriques, amb un 66%, seguit de la valorització de residus amb un 16%. El 8% restant prové de la cogeneració, tal com recull l'escrit.

Segons el comunicat, s'ha pogut comprovar la baixada d'emissions de CO2 "gràcies al desplegament del pla e-Engega i pel transport públic d'accés gratuït per a tota la ciutadania". D'altra banda, la reunió també ha servit per exposar l'estat del projecte per identificar els impactes del canvi climàtic a Andorra. Un document que, segons el Govern, estarà disponible el 2026.