El grup de treball format per analitzar el Reglament del Consell General, presidit per Carles Ensenyat, es va reunir ahir per estudiar una cinquantena de propostes que inclouen situacions, fins ara, no previstes al reglament. El grup el formen Sindicatura i representants dels grups parlamentaris, entre d’altres.