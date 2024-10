Els carburants baixen més d'un 4% al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els carburants són més barats que fa un any amb percentatges que van des del 15,9% del gasoil de locomoció fins al 13,3% de la gasolina sense plom de 98 octans, segons informa Estadística. Les dades publicades avui indiquen que al setembre s'ha registrat una nova baixada generalitzada dels preus que oscil·len entre el 5,9% de descens del gasoil de calefacció i el 4,2% de la gasolina sense plom de 98 octans, quan es comparen amb les tarifes de l'agost. L'informe assenyala que la gasolina de 98 ha costat una mitjana d'1,406 euros i el gasoil de locomoció, 1,238 euros.

L'evolució dels preus durant tot el 2024 és negativa en relació amb els primers nou mesos de l'any anterior. La reducció més notable és la dels dos tipus de gasoil de locomoció i de la gasolina sense ploms de 95 octans, amb un 2,3%, i el gasoil de calefacció registra la rebaixa menys important amb un 1%.

Menys importació

La compra de carburants ha caigut també durant el setembre fins als 11,36 milions de litres, un 2,6% per sota dels 11,66 milions de litres del setembre del 2023. La variació a la baixa de les importacions és del 14,5% si es compara amb l'agost, quan es va arribar a 13,28 milions de litres, i de l'1,9% en relació amb el total dels nou primers mesos d'aquest any i el mateix període del 2023, que es concreta en 2,25 milions de litres menys adquirits per les distribuïdores.

La baixada més destacada del setembre respecte al setembre anterior ha estat d'un 8,9% de gasoil de locomoció i el fuel domèstic ha pujat un 19,3%. I en el conjunt d'aquest any ha augmentat la importació de gasolina sense plom, un 5,6%, i ha caigut poc més d'un 4% la del gasoil de locomoció i de calefacció.