Mur alerta que la salut mental és una amenaça invisible en l'àmbit laboral

El cap del Servei de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur, ha reivindicat la importància de la salut mental en l'àmbit laboral en el marc de la celebració del Dia mundial de la salut mental, que s'ha celebrat sota el lema 'Marca't un triple' i que ha tingut lloc aquest dijous al matí al pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella amb la participació de diverses entitats i amb la presència de diversos representants d'administracions i institucions del país.

Una jornada festiva que, com cada any, ha tingut com a objectiu visibilitzar i reivindicar la importància d'aquest estat de benestar. "Quan parlem de salut mental en el treball, hauríem de promoure la salut i treballar en la prevenció dels riscos laborals" ha subratllat, Mur. "En moltes ocasions, sobretot depenent del lloc de treball, s'ha fet molt per prevenir riscos laborals físics, com traumatismes, caigudes o lesions greus però la salut mental, com que no és visible ni tangible, sovint es percep com una amenaça invisible" ha destacat, el cap del Servei de Salut Mental del SAAS, qui també ha assenyalat durant el seu discurs que un 12% de la població amb càrrecs de responsabilitat pateix trastorns adaptatius sovint associats a l'ansietat i la depressió.