Els webs d’informació turística d’Andorra Turisme i els comuns incorporen canvis per fer-los accessibles digitalment per a persones amb diversitat funcional. Les millores s’han dut a terme per facilitar la navegació a les persones amb diferents graus i tipus de diversitat.