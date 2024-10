Marsol i Baró exposen les línies estratègiques en l’àmbit de la innovació a València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han destacat els processos de digitalització del Principat en l'àmbit del reconeixement dels estudis superiors i en el camp de la innovació, en la reunió de ministres iberoamericans d'Ensenyament Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació, que se celebra aquesta setmana a la ciutat espanyola de València, en el marc de les Conferències iberoamericanes 2024.

Marsol ha explicat que els treballs que s’estan duent a terme per desenvolupar una àrea d’innovació al Principat, com a espai de coneixement, projectes innovadors i d’empreses que tenen com a voluntat donar resposta als problemes actuals mundials. D’acord amb l’esperit de l’Estratègia iberoamericana d’innovació, “el Principat pot esdevenir un exemple de com la cooperació internacional i l’aposta per la innovació poden generar un futur més sostenible i pròsper per al país i el seu entorn”, ha exposat Marsol.

Per la seva banda, Baró ha relatat el procés de creació d’una plataforma digital per tal de proporcionar informació acadèmica a tots els agents implicats en el procés de mobilitat internacional en l’àmbit de l’educació superior. Aquesta plataforma té com a objectiu facilitar el reconeixement i la comprovació en línia dels títols oficials emesos al Principat.

En el marc de la conferència, el ministre Ladislau Baró s’ha trobat amb la ministra de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya, Diana Morant, per tractar temàtiques d’interès entre els dos països en matèria d’ensenyament superior. Baró i Morant també han intercanviat converses sobre la necessitat de promoure l’activitat investigadora dels docents, com a eina de garantia de la qualitat i actualitat dels programes acadèmics.