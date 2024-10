L'EFA debat sobre la llei òmnibus amb Xavier Espot

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit avui a un esmorzar amb la junta directiva de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) on han parlat sobre "l'actualitat legislativa i el desenvolupament econòmic i social del país", ha publicat Espot a les xarxes socials. L'entitat indica que han presentat al cap de l'executiu "els criteris socio-econòmics fonamentals que es considera que s'han de seguir i/o aplicar per al bon funcionament del país". I entre altres assumptes s'ha debatut sobre la llei òmnibus de creixement sostenible i dret a l'habitatge amb "un intercanvi d'idees obert i constructiu", assenyala l'EFA.

El col·lectiu empresarial explica en un comunicat que Espot "ha valorat positivament les propostes presentades, destacant la importància d'escoltar les inquietuds dels diferents sectors representats per l'EFA" i les dues parts s'han compromès a seguir treballant plegats en temes d'interès comú per avançar "cap a solucions que beneficiïn el conjunt del país". L'entitat recalca que "continua ferma" en el compromís de representar els seus membres i defensar els seus interessos, "tot buscant sinergies amb les institucions per contribuir a una Andorra millor".

L'EFA anuncia que després d'acabar les trobades amb representants dels grups polítics organitzarà una sèrie d'esmorzars de treball amb ponents de primer nivell sobre l'abast de l'acord amb la UE".