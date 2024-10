L'estudi d'impacte de l'acord d'associació es pot consultar a la pàgina web de l'AR+I

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca i Innovació ha publicat, aquest dijous, els resultats de l'estudi d'impacte de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea a la seva pàgina web. El llibret es pot trobar en versió electrònica i en paper, on properament es distribuirà a diversos centres del país, des d'institucions fins a biblioteques.

Aquest projecte de recerca, pretén donar respostes sobre les preguntes que genera l'acord d'associació. L'equip de recerca ha estudiat com li aniria al país si no signés l'acord i com li aniria si el signés. i ha mesuret la diferència entre una Andorra i l'altra per a més de cinquanta variables. L'estudi es va presentar publicament el juliol passat a l'auditori d'Aixovall, i a partir d'avui ja és públic i accessible al conjunt de la ciutadania.