Dues persones van ser arrestades dimarts a la nit a Encamp per un enfrontament entre els implicats, que serien parella i en què hi hauria hagut una agressió. Els agents de la policia judicial estan investigant per esclarir els fets abans de posar els detinguts a disposició judicial.