La CASS ha fet més de 1.000 derivacions al psicòleg

L’entrada dels psicòlegs a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) compleix un any i el ministeri i el Col·legi estan abordant canvis en el circuit pactat inicialment i que, a grans trets, implica que un cop el metge referent fa la derivació a un dels professionals convencionats –actualment són dotze– el pacient té cobertes un màxim de deu sessions, ampliables amb cinc més. El que està sobre la taula és introduir una primera visita d’avaluació que determini si és necessària l’atenció psicològica i en quantes sessions s’ha d’estructurar. El Col·legi defensa que “sigui el psicòleg el que determini les sessions necessàries” i ser flexibles en el nombre si la teràpia ha d’ampliar-se. “Al final és el psicòleg el que té la capacitat diagnòstica per proposar si una persona en necessita quinze [visites] i l’altra sis”, defensa el president de l’ens, Òscar Fernández. La postura del ministeri és que sigui el mateix referent el que afini més en aquesta derivació. En aquest primer any, al voltant de 1.100 pacients han passat per les consultes convencionades, mentre que les visites se situen a l’entorn de sis mil, amb la qual cosa en una part dels casos el tractament es completa abans no s’acabin les deu sessions fixades.

La valoració que fa el Col·legi d’aquest primer any a la cartera de serveis sanitaris és satisfactòria: “El programa està funcionant molt bé”, defensa Fernández. El representant del col·lectiu remarca “l’impacte” de la xifra de persones ateses, la constatació que el seu rol era necessari i “més endavant també veurem si es va constatant per la reducció de consum de psicofàrmacs o per qualsevol altra variable que pugui aportar dades”. Els professionals celebren que després d’anys de batallar pel conveni amb la Seguretat Social, “la salut mental està al focus perquè no hi ha salut si no hi ha salut mental”.

La dotzena de professionals convencionats s’ha d’ampliar properament perquè hi ha alguns professionals més en tràmit de signar la relació amb la CASS. La voluntat del Col·legi és que aquesta xifra creixi malgrat que l’entrebanc és que “la demanda a les consultes privades és molt alta”. No obstant, es recorda que es poden compaginar totes dues activitats: la de caràcter privat i la pública.

Una altra de les accions en què l’entitat professional ha posat èmfasi els darrers mesos ha estat la de frenar l’intrusisme que consideren que pateix l’atenció psicològica per part de presumptes professionals sense la formació necessària. Segons va indicar Fernández, han traslladat dos casos al ministeri d’Interior –que és qui en té la competència–, però “no tenim resposta. Esperem la resolució”. El Col·legi ha habilitat a la seva pàgina web (www.copsia.ad) un apartat per facilitar les denúncies i n’han rebut alguna més, però s’ha descartat en constatar que no era una situació d’intrusisme. En tot cas, Fernández va insistir “a animar la gent que pensi que ha estat afectada, que ho pugui haver patit, que ho denunciï”.