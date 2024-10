El telèfon de prevenció del suïcidi ha rebut 14 trucades en un mes

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Línia Verda, el telèfon de prevenció del suïcidi, que correspon al número 177, ha rebut 14 trucades des de la seva activació, fa tot just un mes. La dada l’ha comunicat la ministra de Salut, Helena Mas, aquesta tarda després de reunir-se amb tots els agents que conformen la Taula de Salut Mental i Addiccions (és la quarta reunió de debat i intercanvi de demandes i preocupacions). Les trucades que rep la Línia Verda es classifiquen en una escala de quatre nivells de risc: imminent, greu, moderat o lleu. Mas ha indicat que cap de les 14 rebudes fins ara ha estat atesa com a imminent o greu, que són les que acostumen a requerir una activació dels recursos del SUM.

El telèfon de prevenció del suïcidi atén casos de diferent intensitat: “No totes les trucades que rep la Línia Verda estan vinculades a pensaments de mort o autòlisi. Les consultes poden ser diverses: des del risc imminent a ideacions”. De les 14 trucades en qüestió, ha especificat Mas, set han estat de “pensament suïcida” i les altres 7 de “caràcter parasuïcida”. La ministra ha destacat la feina dels professionals de la línia: “Són persones expertes a rebre aquest tipus de trucades”. Cal recordar que el servei l’assumeix la Fundació Ajuda i Esperança, una entitat catalana.

Pel que fa a una valoració del telèfon, Mas ha expressat que encara és d’hora per treure conclusions o “perfils determinats”. “Estem en un moment d’anàlisi de sorra gruixuda. Cal que el servei es desenvolupi més, que sigui més conegut”. Mas també ha recordat que aquest mes d’octubre es posarà en marxa un servei similar per a joves, en aquest cas el suport serà un xat de WhatsApp.

Quant a les conclusions de la reunió de la Taula de Salut Mental i Addiccions, Mas ha apuntat que la trobada ha servit per “explicar en quin punt es troben determinats projectes”. La reunió ha tingut lloc a l’edifici del CREI, l’espai on també s’han ubicat les noves llars de suport per a les persones amb patologies de salut mental, que estaran disponibles a l’inici de l’any vinent.