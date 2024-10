La quota que s'hauria de pagar a l'FMI augmenta a 110 milions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra té fixada una quota dels diners que hauria d'abonar al Fons Monetari Internacional (FMI) en el cas que l'entitat necessiti recursos per fer front a les demandes de liquiditat d'altres països. La quota es va establir en 61,6 milions d'SDR, la moneda de l'organisme, quan el Principat es va adherir a l'entitat el 2020 i avui el consell de ministres ha aprovat una modificació de la Llei del pressupost del 2024 perquè on figura aquesta xifra es posi 92,5 milions d'SDR, que equivalen a uns 110 milions d'euros, segons ha informat Guillem Casal. El portaveu de l'executiu ha explicat que l'FMI ha aprovat un increment de les quotes i per això cal rectificar aquesta dada que s'inclou al pressupost però que en cap cas vol dir que Andorra hagi de fer una reserva de 110 milions d'euros i tenir-los en una guardiola per si l'organisme fa la petició.

I és que Casal ha detallat que perquè Andorra hagués de fer aquest abonament a l'FMI hauria de donar-se un escenari de crack financer internacional perquè les aportacions es fan en funció del PIB i hi ha molts països per davant del Principat que haurien de fer-se'n càrrec. El ministre ha destacat que "seria una situació molt improbable" la d'haver de pagar a l'FMI i que l'organisme retornaria els diners amb interessos.

Aquests 110 milions d'euros també serveixen per fixar el màxim que rebria Andorra si ha de demanar diners a l'FMI, que no podria superar en cinc vegades aquesta quantitat. Guillem Casal ha exposat que els països que més fons reben ara de l'organisme són Ucraïna i Argentina i ha recalcat que perquè el Principat hagués de demanar fons a l'entitat "ens trobaríem en una situació gairebé de fallida econòmica, i no és el cas perquè les agències de ràting ens posen molt bona nota i millorant la perspectiva a futur".