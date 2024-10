El projecte solidari Karaban arriba a Nairobi i recapta 32.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Sota un projecte solidari, Karaban, ambdós fundadors, Elena Milà i David Vilanova, acompanyats d’una caravana de ciclistes, van sortir des d’Andorra, i va recórrer 12.000 quilòmetres amb la finalitat de recaptar fons per donar suport a l’ONG Kings and Queens of Kibera. El 6 d’octubre la caravana, formada per 9 ciclistes, va arribar a Nairobi. A través d’un comunicat, s’ha explicat que el projecte solidari ha recaptat 32.000 euros “a través del patrocini de quilòmetres i de les donacions particulars”. Des de l’associació han volgut agrair a tots aquells que “han donat suport a la causa”. Des de Karaban, informen que, tot i haver arribat al destí final, continuaran treballant per assolir la xifra de 50.000 euros que s’havien marcat a l’inici del projecte. Una suma que faria que l’ONG pugui donar suport a 22 nens durant 2 anys.