La importància de l’educació per “fomentar una societat cohesionada”

Joan León va participat dimarts en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre Víctimes de Terrorisme, que es va celebrar a Vitòria. El secretari d’Estat de Justícia i Interior, en la seva intervenció, va voler destacar la importància que té l’educació com a “element clau per a la transformació social amb l’objectiu de formar els ciutadans en valors de tolerància i la confraternitat”.

Joan León va remarcar el treball que fa el Principat en aquest aspecte: “Andorra atorga gran importància a l’educació, i és una inversió a llarg termini que garanteix la igualtat d’accés a les oportunitats per a tothom i, al mateix temps, actua com a catalitzador per fomentar una societat cohesionada”, i va afegir que “aquest èmfasi en l’educació és especialment necessari pel fet que el jovent és la peça angular per assegurar que les nostres societats puguin arribar a ser bastions de pau i de confraternitat”.