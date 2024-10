Un grup de treball analitzarà la modificació del Reglament del Consell General

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta tarda s'ha reunit el grup de treball format per analitzar el Reglament del Consell General, presidit per Carles Ensenyat. El grup, format per la Sindicatura, representants de tots els grups parlamentaris, el conseller no adscrit, el secretari general del Consell i els tècnics de les comissions legislatives, estudiaran una cinquantena de propostes que inclouen situacions, fins ara, no contemplades al Reglament.