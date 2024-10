Casal anuncia que la cuba que es va vessar tenia 15.000 litres de gasoil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La cuba que va provocar el vessament d'hidrocarbur tenia una capacitat màxima d'aproximadament 15.000 litres, i en el moment del vessament estava plena, segons ha informat aquesta tarda el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal. La propietat va omplir el dipòsit amb 4.400 litres, que era el que faltava per omplir fins a dalt la cuba, ha apuntat Casal en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El ministre portaveu va informar, la setmana passada, que l'edifici va posar 4.400 litres d'hidrocarbur, i la gran majoria d'aquests es van vessar. Avui, el ministre ha apuntat que la cuba, en aquell moment, es trobava gairebé plena, i que només faltaven aquest 4.400 litres per acabar-la d'omplir.

Pel que fa a les actuacions dutes a terme fins el dia d'avui, el ministre ha destacat que "estan funcionant molt bé, malgrat les condicions climàtiques que dificulten la decantació de l'hidrocarbur". Les sondes a la Borda Sabaté marquen una millora de la situació, però encara no està solucionat "encara queda hidrocarbur al riu, i preveiem que durarà uns dies més", ha afirmat Casal. El govern, en els pròxims dies, continuarà amb les tasques dutes a terme fins ara "prevenció amb un dic per intentar que l'aigua es ralentitzi per poder decantar l'hidrocarbur, posar un decantador d'hidrocarbur, posar barreres i poder tenir les empreses a l'abast per poder succionar aquest hidrocarbur" ha relatat el ministre portaveu.

"El Govern demanarà responsabilitats en aquells que, amb la normativa vigent, puguin ser responsables d'aquesta situació", ha anunciat Casal, tot remarcant que l'expedient que està preparant l'executiu, inclou la revisió de càrregues de la cuba.