Els pisos buits comencen a sortir al mercat de lloguer

El ministre Guillem Casal ha assegurat aquesta tarda que la llei òmnibus per al creixement sostenible i l'accés a l'habitatge ha començat a donar fruits ja tot i que encara no ha entrat en vigor el text que ha aprovat el Govern. El portaveu de l'executiu ha anunciat en la roda de premsa de consell de ministres que "ja estem rebent regularitzacions d'habitatges buits" i que hi ha "propietaris que els han posat al mercat de lloguer o al mercat immobiliari". Casal no ha facilitat dades sobre la xifra de pisos buits que estan ja disponibles per a llogar i ha comentat que es tracta d'habitatges que estaven tancats però el Govern no sap si el motiu era fiscal perquè no estan declarats pels seus propietaris estrangers al país d'origen.

Guillem Casal ha tornat a defensar la cessió forçosa de pisos buits que inclou el Govern en la llei òmnibus i ha rebutjat la petició de la CEA d'ajornar aquesta mesura. El ministre ha recalcat que el país pateix una demanda excessiva i falta d'oferta d'habitatge, amb la percepció que s'està urbanitzant en excès i per tant l'executiu "ha d'activar els mecanismes" perquè es lloguin els pisos que ja estan construïts. I ha remarcat que "Andorra no es pot permetre el luxe de tenir habitatges buits en una situació de tensió del mercat d'habitatge". Casal ha subrallat que la cessió obligatòria és "l'últim estadi" perquè el propietari posi el pis per llogar i sempre té la possibilitat de treure'l al mercat abans que el Govern en compliment de la llei li obligui a fer-ho.

El ministre ha explicat que el que sí es canviarà de la llei òmnibus és la demanda que planteja la CEA sobre la definició d'inversió estrangera. El text aprovat pel Govern fixa que són persones jurídiques de nacionalitat andorrana amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot superior al 25% i la patronal ha sol·licitat que s'incrementi al 49%. Casal ha afirmat que s'inclourà la modificació amb les esmenes que presentaran els grups parlamentaris que donen suport a l'executiu.