El Diari TV estrena un programa d’entrevistes conduït per Laia Ferré

Diari TV, la televisió en streaming del Diari d’Andorra, està d’estrena. L’espai d’entrevistes quinzenal Sense cita prèvia arriba avui a les pantalles multidispositiu amb la vocació d’oferir una conversa relaxada, que permeti conèixer els convidats sense cotilles ni formalismes.

L’espai, conduït per la periodista Laia Ferré Marot, arrenca avui a les 20 hores a través de www.diariandorra.ad amb l’entrevista amb l’influencer andorrà Dani Abreu, conegut com a mrsnowmaan, un jove que treballa per fer-se un lloc a les xarxes amb uns continguts de país que barregen l’entreteniment i la denúncia social.

El nom Sense cita prèvia il·lustra el tarannà que la seva responsable vol imprimir al programa: “Tràmits, el dentista, les classes del gimnàs, i fins i tot les amistats... l’era postcovid ens ha portat l’eficiència de la cita prèvia. Tot tancat. Poc marge de parar una estona, i gens per a la improvisació”, apunta Ferré, que reivindica just el contrari, un espai on “els convidats parlin de la seva vida, de les seves experiències, les seves àrees d’especialitats i comparteixin una estona en un ambient relaxat sense guió”.

Aquesta és una filosofia compartida pel Diari d’Andorra, que considera que els nous formats com el videopòdcast permeten explorar fórmules creatives amb poc recorregut fins ara a l’audiovisual andorrà. “Sense cita prèvia és un programa d’autor, que juga amb el clima i la complicitat que la Laia genera al plató amb els seus convidats”, subratlla Ignasi de Planell, director general del Diari d’Andorra.

Entre les temàtiques que Laia Ferré avança que figuraran al programa hi ha els joves, marxar o tornar, l’habitatge, la maternitat, la política, la salut mental, la jubilació... “Busquem la perspectiva dels nostres convidats sobre qüestions que ens importen i ens afecten al dia a dia”, conclou la periodista.

Sense cita prèvia, que s’emetrà els dimecres alterns, se suma aquesta temporada a la graella del Diari TV, que inclou els dilluns un programa d’entrevistes d’actualitat, Parlem-ne, presentat per Pietat Martín Vivas, i l’espai d’humor mensual AND N’AND amb Ivan Lira, Miki Legendario i Andrea Regadera. El videopòdcast AND N’AND arrencarà dimecres vinent amb l’entrevista amb el millor atleta andorrà, el fondista Nahuel Carabaña. Tots aquests programes es poden visualitzar a la carta a través de la plataforma de televisió a demanda del Diari d’Andorra www.diaritv.com.